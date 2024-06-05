Hava durumu değişiyor: Bunaltan sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji gün verdi

05 Haziran 2024 06:34 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 06:35

Afrika'dan gelen ve bir süredir yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, bunaltıcı günler yaşattı. Sadece yurdun güney ve doğu kesimleri değil, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde yer aldığı birçok şehirde termometreler 35'in üzerini gösterdi. Yaz sıcaklarıyla bilinen illerimizde ise durum daha vahimdi ve 40 derece üzerindeki sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

1 Haziran'dan bu yana yurdu kasıp kavuran sıcaklar, "Sıcak havalar ne zaman bitecek?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Bu soru, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile cevap buldu.

SICAK HAVA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin açıkladığı rapora göre hava sıcaklıkları birkaç gün daha etkisini gösterdikten sonra cuma günü hava rüzgar ile birlikte biraz serinleyecek.

6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri de bekleniyor.

Peki yurt genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Haziran 2024 hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün hava yurdun kuzeybatı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacak.

Akşam ilk saatlerde Bilecik, Kütahya, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın güney ve batı ile Bolu'nun güney ilçeleri, yarın öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

EDİRNE 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C Az bulutlu ve açık

ADANA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 42°C Az bulutlu ve açık

ANKARA 20°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

BOLU 16°C, 31°C Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 10°C, 28°C Az bulutlu ve açık

MALATYA 19°C, 37°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 39°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C Az bulutlu ve açık