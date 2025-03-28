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 | Banu İriç

Hava durumuna bakmadan bayram planı yapmayın! Güneşe hasret kalacağız

Bayram valizini hazırlayanlar dikkat! Bu yıl Ramazan Bayramı'nda güneşli bir tatil beklentisi yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Meteoroloji, 28 Mart’tan itibaren Türkiye'nin batısından başlayarak genişleyen bir yağış dalgasına karşı uyarırken, bayram boyunca birçok şehirde sağanak yağış ve gök gürültüsü etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'in bayramı nasıl geçireceği belli oldu. İşte yurt geneli Ramazan Bayramı hava durumu...

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KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 06:28
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Bugünden itibaren batıdan başlayarak ülke genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. Özellikle bayramın ilk iki gününde birçok şehirde yağış görülecek, sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak.

CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü için 7 ile sarı kodlu yağış uyarısı verildi.. Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Bursa, Denizli ve Manisa'da şiddetli yağış bekleniyor. Yurdun batı ve iç kesimlerinde sisli ve yağışlı bir gün geçecek. Doğu kesimleri parçalı bulutlu yer yer güneşli olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu ve Güneydoğu’nun bazı şehirlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ARİFE GÜNÜ (CUMARTESİ – 29 MART):

Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Sivas çevresi: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? (PAZAR – 30 MART):

Neredeyse tüm yurtta yağış var. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu yağışlı geçecek.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ (PAZARTESİ – 31 MART):

Gaziantep, Kilis, Hatay, Aksaray ve Karaman hariç ülke genelinde yağışlar sürecek.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ (SALI – 1 NİSAN):

Yağışlar bir miktar hafifleyecek ancak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, bazı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hâlâ yağışlı olacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İL İL HAVA DURUMU

İstanbul
Tüm bayram boyunca aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık: Gündüz 17–19°C, gece 7–11°C arası.

Ankara
Gök gürültülü sağanak yağışlar zaman zaman etkili olacak.

Sıcaklık: Gündüz 16–20°C, gece 5–10°C arası.

İzmir
Yağışlı ama nispeten daha ılıman.

Sıcaklık: Gündüz 18–21°C, gece 10–14°C arası.

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