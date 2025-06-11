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 | Onur Kaya

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve sıcak bir arada

Yaz mevsimi etkisini hissettirmeye başladı, sahil kesimlerinde hareketlilik arttı. Ancak bazı bölgelerde sağanak görülmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminlerine göre, yurtta sıcak hava ve yağmur bir arada olacak. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji, 21 il için ise saat vererek sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte 11 Haziran 2025 hava durumu...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 07:33
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 07:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son hava tahminlerine tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve sıcak bir arada

SICAK HAVA BUNALTACAK

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde sıcaklığın rekor seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve sıcak bir arada

RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji verilerine göre rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve sıcak bir arada

21 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre 21 ilde saat 12.00'den sonra sağanak yağmur etkili olacak. Yağışın etkili olacağı iller; Erzincan, Tunceli, Malatya,Düzce, Karabük, Kastamonu, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari, Şırnak, Erzurum ve Adana.

Hava durumuna dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve sıcak bir arada
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