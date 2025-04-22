Hava Harp Okulu arazisi satılacak F16 alınacak iddiası! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı ve arazisinin ranta açılacağı iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. İletişim Başkanlığı, okulla ilgili taşınma kararının olmadığını açıklarken, sadece deprem riskine karşı alternatif konum için fizibilite çalışması talep edildiğini açıkladı.

İstanbul’da bulunan Hava Harp Okulunun İzmir’e taşınacağı ve arazinin satılıp yerine F16 savaş uçağı alınacağı dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gündem olan konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

İşte DMM’den yapılan açıklamanın detayları:

BÖYLE BİR KARAR ALINMAMIŞTIR!

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı” iddiası doğru değildir. Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir.

ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!

Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir. Bununla birlikte Hava Harp Okulu Yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”