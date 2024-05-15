'Hava Şehitleri Anma Günü'nde' ilk şehitlerimiz unutulmadı!

15 May 2024 15:30 - Güncelleme : 15 May 2024 15:33

Ülkemizi, sınırlarımızı, vatanımızı ve vatandaşlarımızı her türlü tehlikelerden koruyan, terörle mücadelede en önemli unsurlarımızdan birisi olan Türk Havacılığı, aynı zamanda doğal felaketlerde de milletimize hizmet etmek için canla başla çalışıyor. Ülkemizin ilk hava şehitleri Fethi Bey ve Sadık Bey olmak üzere tüm hava şehitlerimizi andığımız ‘15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü’nde’ şehitlerimiz unutulmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da, bu özel günde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, hava şehitlerini andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle 15 Mayıs mesajını paylaştı:

“Ülkemizin huzurunu, milletimizin güvenliğini sağlamak için gözünü kırpmadan mücadele eden tüm hava şehitlerimizi 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle rahmetle yâd ediyorum. Vatanımız için canlarını veren tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Türkiye’nin ilk hava şehitleri olan Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri Bey’in naaşları Suriye’nin başkenti Şam’dadır. Hava şehitlerimizin mezarları Selahattin Eyyubi türbesinin hemen yanında bulunmaktadır.

1914 yılında İstanbul’dan yola çıkan, Kahire üzerinden İskenderiye’ye gitmeyi hedefleyen uçağımız İsrail’de bulunan Taberiye gölü üzerinde kontrolden çıkarak düşmüştü.

Pilotlarımız ile irtibat koptuktan sonra, arama kurtarma ekibi olarak gönderilen Nuri Bey kontrolündeki uçağımızda maalesef kırıma uğrayarak düşmüştü.

Bu elim kazalar sonrasında İstanbul’un Saraçhane semtinde bir anıt yapılmasına başlandı. 1916 yılında yapımı tamamlanan anıt, törenle açılmıştı. Bu açılış töreninin tarihi aynı zamanda ilk anma töreni oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla kurulmuş olan Türk Tayyare Cemiyeti’nin kuruluş yönergesindeki 36. Madde ile 27 Ocak günü, Türkiye Hava Şehitlerini Anma Günü olarak kabul edildi.

1916 yılından 1935 yılına kadar 27 Ocak tarihinde yapılan hava şehitlerimizi anma günü, Türk Hava Kurumu’nun aldığı karar ile 1936 yılından itibaren 15 Mayıs gününde anılmaya devam edildi.