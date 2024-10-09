Havada panik anları, uçak acil iniş yaptı! THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti

09 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 12:41

THY Seattle-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu İlçehin Pehlivan baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Uçak zorunlu iniş yaparken THY'den de kahreden ölümle ilgili açıklama geldi.

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Amerika’nın Seattle​ kentinden bu sabah havalanan THY​ uçağının pilotu İlçehin Pehlivan aniden rahatsızlandı. Uçak havalandıktan kısa süre sonra baygınlık geçiren pilot​, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"KAPTANIMIZ İNİŞ ÖNCESİ HAYATINI KAYBETTİ"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından “TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul​ seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır.

Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.