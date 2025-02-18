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Editor
 | Emir Yücel

Havada tanımlanamayan cisim UFO mu? Gerçek ortaya çıktı

Son zamanlarda oldukça gündem olan tanımlanamayan cisimlerin ne olduğu tartışılırken ilk olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha sonra da Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu. Yaşanan olaylar sonrasında özellikle sosyal medyada oldukça tartışılan konuyu havacılık kaynaklarına sorduk.

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Havada tanımlanamayan cisim UFO mu? Gerçek ortaya çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 14:50

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pilotların radarda gördüğü tanımlanamayan cisimler endişeye sebep oldu. Bölgede geniş çaplı araştırma başlatılırken uçuşlara bir süre ara verildi. Dün akşam saatlerinde de benzer bir olay Gaziantep Havalimanı'nda yaşandı.

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında bir uçakta pilotlar yaklaşık 8-10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan, radar da görünmeyen bir cisim rapor etti. Durumun hava trafik kontrol kulesine iletilmesi üzerine tedbir amaçlı uçuşlar durduruldu.

Uçuşların durdurulması sonrası bir uçakta yaşananlar ve pilotların anonsları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Durdurulan uçuşlar 3 saat sonra tekrar başlatıldı.

SİVİL HAVALİMANLARINI TERCİH EDİYORLAR

Türkiye'de yaşanan bu iki olay sonrasında özellikle sosyal medyada UFO tartışmaları başlarken, vatandaşların uçak seyahatlerine karşı da ekstra bir korkusu oluştu.

Havacılık kaynaklarına bu durumu sorduğumuzda ise; "Fark ettiyseniz sadece sivil havalimanlarında bu tarz olaylar görüyoruz. Askeri havalimanlarının çevresinde böyle olaylar meydana gelmiyor. Bu yaşanan iki olayı da provokasyon olarak değerlendirebiliriz. Drone olarak adlandırılan küçük insansız hava araçları ile bu tür eylemler gerçekleşiyor." cevabını aldık.

Öte yandan Gaziantep'te yaşanan olaydan sonra yapılan açıklamada; Uçuşların durdurulması sonrası havalimanı ile çevresinde araştırma yapıldı.

Araştırmalar sonucunda olumsuz bir durumun olmaması üzerine yaklaşık 3 saat durdurulan uçuşlar tekrar normal seyrine başladı. Dron ihtimali üzerinde durulan tanımlanamayan cisim ile ilgili araştırmaların sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
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#istanbul sabiha gökçen havalimanı
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#Gaziantep Havalimanı
#Tanımlanamayan Cisim
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#Gündem
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