Havalar iyice soğudu, sokaklar beyaza bürünmeye başladı! Güne kar yağışıyla uyandılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:50

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Ardahan'da da bin 905 rakımlı Çataldere köyünde kar yağışı etkili oldu. Köylüler sabah uyandığında bembeyaz bir manzarayla karşı karlıya kaldı.