Havalar iyice soğudu, sokaklar beyaza bürünmeye başladı! Güne kar yağışıyla uyandılar
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:50
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Ardahan'da da bin 905 rakımlı Çataldere köyünde kar yağışı etkili oldu. Köylüler sabah uyandığında bembeyaz bir manzarayla karşı karlıya kaldı.
Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok noktada kar yağışı başladı. Ardahan'da da merkeze 12 kilometre uzaklıktaki bin 905 rakımlı Çataldere köyü sakinleri güne kar sürprizi ile uyandı. Kar yağışı sonrası köy beyaza büründü.
EKİPLERİN KARLA MÜCADELESİ BAŞLADI
Kar yağışının ardından araçlar karla kaplanırken köyü çevreleyen dağlar ise tamamen beyaza büründü. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı