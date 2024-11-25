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Havalar soğudu, risk başladı! Aynı aileden 5 kişi sobadan zehirlendi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:19
Havalar soğudu, risk başladı! Aynı aileden 5 kişi sobadan zehirlendi

Havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlemesinden kaynaklı vakalar artmaya başladı. Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi sobadan zehirlendi.

Adıyaman​'ın Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, evlerinde soba yaktı. Bir süre sonra baş dönmesi yaşayan 5 kişi, yarı baygın halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Fırat ailesinin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Havalar soğudu, risk başladı! Aynı aileden 5 kişi sobadan zehirlendi - 1. Resim

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

İlk müdahalenin ardından Fırat ailesi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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