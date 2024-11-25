Havalar soğudu, risk başladı! Aynı aileden 5 kişi sobadan zehirlendi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:19
Havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit zehirlemesinden kaynaklı vakalar artmaya başladı. Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi sobadan zehirlendi.
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Aydın Eren, Zeynal, Elif, Ali ve Neval Fırat, evlerinde soba yaktı. Bir süre sonra baş dönmesi yaşayan 5 kişi, yarı baygın halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Fırat ailesinin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
İlk müdahalenin ardından Fırat ailesi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı