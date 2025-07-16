Havalara dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur, toz ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun büyük bölümü yağmurlu havanın etkisi altına giriyor. Birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca bazı bölgeler için şiddetli rüzgar ve fırtına görüleceğini bildiren Meteoroloji, 2 bölge için de toz taşınımı uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun batısı sıcak havanın etkisiyle kavrulurken diğer bölgeler yağışlı havanın etkisi altında olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmurun Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Ardahan, Erzincan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısını yaptı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da (Gaziantep ve Kilis) toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.