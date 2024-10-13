Havalimanında bebek paniği: Klozetin içinde buldular! Türkiye'den kaçarken yakalandılar

13 Ekim 2024 22:59 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 23:03

Antalya Havalimanında klozette bulunan yeni doğmuş bebek dehşete düşürdü. Polisler bebeği bırakanları son anda Türkiye'den kaçmaya çalışırken yakaladı. Bebeği terk edenlerin uyruğu ortaya çıktı.

Antalya'da havalimanı tuvaletindeki klozetten yeni doğmuş bebek​ çıktı. Bebeği bırakıp Türkiye'yi terk etmek isteyen Rus​ uyruklu iki kişiyi son anda yakaladı. Yaşadığı tespit edilen bebek hastaneye kaldırıldı.



Antalya Havalimanında temizlik görevlisi engelli tuvaletinde klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek fark etti. Hemen polislere haber verildi. Yapılan güvenlik kaydı incelemesinde bebeğin 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği ve E.B.'nin Rusya vatandaşı E.B. isimli başka bir kişiyle hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı tespit edildi. 2 kişi, Moskova’ya gitmek üzere oldukları esnada Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Canlı olduğu gözlemlenen bebek sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye gönderildi.