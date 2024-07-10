Havayolu şirketi çalışanları yolcuların eşyalarını çaldı! Büyük skandalı 'sinyal' detayı ele verdi

10 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:34

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 3 ayrı hırsızlık soruşturmasında büyük bir skandal ortaya çıktı.

Skandal bir havayolu firmasında yolcuların eşyalarının çalındığı şikayetlerinin artmasıyla patlak verdi.

Konsolosluk, CİMER ve karakola yapılan şikayetlerin ardından yolcuların çalınan bilgisayarlarının sinyalleri şüphelilerin evini işaret etti. Alınan sinyal durumun çok daha vahim olduğunu gösterdi.

KOL SAATİ VE BİLGİSAYARI ÇALINDI

Soruşturmaya konu ilk olay 3 Ocak'ta yaşandı. Hakan Ö. isimli yolcu Kıbrıs'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Uçak altına verdiği valizin içinde kutularında bulunan ünlü bir markaya ait kol saati ve bilgisayarı yoktu. Boş kutular ise valizdeydi. Yolcu hemen havalimanı polis noktasına şikayette bulundu.

BAŞKONSOLOSLUK ARACILIĞIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 7 Ocak'ta yine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a uçan Kayra Ç, aynı şekilde uçak altına verdiği valizindeki bilgisayarın olmadığını fark edip Amsterdam Başkonsolosluğu aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Bilgisayarının kontrolünü sağladığında İstanbul Pendik'ten konum bilgisi aldığını da yetkililere bildirdi.

PIRLANTA KOLYE, ALTIN BİLEZİK, KOLYE VE BİLGİSAYARI ÇALINDI

Geçtiğimiz 8 Ocak'ta bir olay daha meydana geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere aynı havayolu şirketinden bilet alan Deniz D. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda valizini şirket görevlilerine teslim edip Londra'ya uçtu. İndiğinde ise büyük bir şok yaşadı.

Genç kadın, Londra'ya vardığında valizinin ağzının açık olduğunu, kontrol ettiğinde ise 3 pırlanta kolye, lüks bir markaya ait 5 adet bilezik, yine lüks bir markanın kol saati, 3 altın bilezik, birinde D harfi olan 2 altın kolye ve bilgisayarının çalındığını fark etti.

CİMER üzerinden ihbar yaptı. Bilgisayar takip sisteminden İstanbul Maltepe'de sinyal alındı.

BİLGİSAYAR SİNYALİ ELE VERDİ

Soruşturmalar kapsamında çalınan eşyaların sinyal kaydı araştırıldı. Bir bilgisayarın sinyali Emre B., diğerinin sinyali ise Enver T'nin ikametini işaret etti.

Hakimlikten arama talep edildi. Şüphelilerin evlerinde çalınan bazı eşyalar, mağdurlara ait bilgisayarlar, D kalpli kolye de ele geçirildi. Bunların yanı sıra çok sayıda kulaklık, kamera, kol saati ve hoparlör de bulundu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler suçlarını itiraf etti. Enver T. ve Emre B., havayolu şirketinin bagaj yükleme boşaltma sorumlusu olduklarını ve son 1-2 aydır yükleme boşaltma işlemi sırasında rastgele açtıkları valizlerden elektronik ve para edecek çeşitli eşya ve çikolata, sigara, çakmak bulduklarında çaldıklarını söyledi.

"Birlikte alıp sattıktan sonra parayı paylaşıyorduk. Kimini de kendimiz kullanıyorduk. Çaldığımız eşyaları da belimize saklıyorduk" diyerek pişman olduklarını söyledi. Hatta Enver T.'nin cep telefonunda hırsızlık anına ait bir video da ortaya çıktı. 2 şüpheli de tutuklandı.

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık konuyla ilgili 2 ayrı dava açtı. Şüphelilerin dayanışma içinde hırsızlık yaptığını belirterek, "Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 2 ayrı davada 14'er yıla kadar hapislerini istedi.

Yargılamalar sürerken bir olaya ilişkin de soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ŞARKICI DERYA ULUĞ'UN DA TAKILARI AMSTERDAM DÖNÜŞÜ ÇALINMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Şarkıcı Derya Uluğ, Amsterdam konseri dönüşü 600 bin TL değerindeki takılarının çalındığını açıklamıştı. Şarkıcı olayla ilgili "Amsterdam’a konsere gittim. Dönüşte uçağa binmeden önce bagajımı teslim ettim. İstanbul’da bavulumu açtığımda, takı kutumu açık şekilde buldum. Değerli takılarım çalınmış. Gitti hepsi. Gerekli başvuruları yaptım. Bundan sonra değerli eşyalarımı yanımdan ayırmayacağım. Çok üzüldüm" açıklamasını yapmıştı.