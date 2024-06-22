Derya Uluğ'a büyük şok! Amsterdam dönüşü 600 bin TL'lik takıları çalındı
Amsterdam konseri sonrası yurda dönen Derya Uluğ, 600 bin TL değerinde takılarını çaldırdı. Havalimanında teslim aldığı bavulunu açınca takı kutusunu boş bulan şarkıcı şoke oldu.
Derya Uluğ, Hollanda dönüşü büyük bir şok yaşadı. Amsterdam’da konser verip İstanbul’a dönen şarkıcı, havalimanında teslim aldığı bavulunu evinde açtı. Ancak mücevherlerinin bulunduğu takı kutusunu boş bulunca neye uğradığını şaşırdı.
Uluğ'un çalınan takıların değerinin 600 bin lira olduğu öğrenildi. "nazara geldim" dedi.
BUNDAN SONRA YANIMDAN AYIRMAM
Şikayette bulunan şarkıcı, talihsiz olayla ilgili "Amsterdam’a konsere gittim. Dönüşte uçağa binmeden önce bagajımı teslim ettim. İstanbul’da bavulumu açtığımda, takı kutumu açık şekilde buldum. Değerli takılarım çalınmış. Gitti hepsi. Gerekli başvuruları yaptım. Bundan sonra değerli eşyalarımı yanımdan ayırmayacağım. Çok üzüldüm." dedi.
NAZARA GELDİM
Öte yandan rahatsızlandığı için konserlerini de erteleyen Derya Uluğ, "Bu ara ciddi nazar ve göz var. Geçen haftadan beri talihsizlikler peşimi bırakmıyor" dedi.