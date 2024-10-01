Hayatı kabusa döndü! Batman'da bir kadın 12 gündür aralıksız hapşırıyor

01 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:30

Batman'da yaşayan Benazir Aydın isimli kadın, 12 gündür aralıksız hapşırıyor. Hayatı kabusa dönen kadın uzanacak bir yardım elini bekliyor.

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Batman​'da yaşayan Benazir Aydın isimli kadının hapşırma nöbetine yakalandı. Hayatı kabusa dönen kadın 12 gündür hiç durmadan hapşırıyor. Yetkililerden yardım isteyen Aydın'ın görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

HASTANEDE SERUM VERİP YOLLADILAR

Günlerdir devam eden hapşırık nöbeti yüzünden doktora giden Benazir Aydın iddiaya göre serum verilerek evine yollandı. Aydın, üzerine çöken kabus gibi nöbetten dolayı çaresiz ve uzanacak yardım elini bekliyor.