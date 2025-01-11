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Hayvan pazarlarında şap alarmı: Şanlıurfa’da 15 gün süreyle kapatıldı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ocak 2025 18:44 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 18:50

Şanlıurfa Siverek'te artan hayvan ölümleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. İlçede hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı. Hastalıklı ve telef olan hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Şanlıurfa​'nın Siverek​ ilçesinde, şap hastalığı​ tehlikesine karşı önlem olarak hayvan pazarı​ 15 gün süreyle kapatıldı. Son dönemde Siverek'in merkez ve kırsal mahallelerinde artan hayvan ölümler dikkat çekti. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi ekipleri konuyla ilgili çalışmalar yaptı.

Hayvan pazarlarında şap alarmı: Şanlıurfa’da 15 gün süreyle kapatıldı! - 1. Resim

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Özellikle Kapıkaya, Büyüktepe, Kuşlugöl ve Karacadağ mahallelerinde görülen ölümlerde, şap hastalığı belirtilerine rastlanması üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Siverek Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

Hayvan pazarlarında şap alarmı: Şanlıurfa’da 15 gün süreyle kapatıldı! - 2. Resim

KESİN NEDEN ARAŞTIRILACAK

Hastalıklı ve telef olan hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kesin teşhis konulduktan sonra hayvan pazarında ve riskli bölgelerde karantina uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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