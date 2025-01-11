Hayvan pazarlarında şap alarmı: Şanlıurfa’da 15 gün süreyle kapatıldı!
Şanlıurfa Siverek'te artan hayvan ölümleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. İlçede hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı. Hastalıklı ve telef olan hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şap hastalığı tehlikesine karşı önlem olarak hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı. Son dönemde Siverek'in merkez ve kırsal mahallelerinde artan hayvan ölümler dikkat çekti. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi ekipleri konuyla ilgili çalışmalar yaptı.
GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Özellikle Kapıkaya, Büyüktepe, Kuşlugöl ve Karacadağ mahallelerinde görülen ölümlerde, şap hastalığı belirtilerine rastlanması üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Siverek Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.
KESİN NEDEN ARAŞTIRILACAK
Hastalıklı ve telef olan hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kesin teşhis konulduktan sonra hayvan pazarında ve riskli bölgelerde karantina uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.