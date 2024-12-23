Şanlıurfa'da korkunç cinayet anı! Genç adamı böyle öldürdüler

23 Aralık 2024 16:09 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:23

Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda işlenen korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışmada İbrahim Halil Yıldırım'ın vurulma anı kameraya yansıdı.

Hastalığının ardından hiç gitmediği ülkenin aksanıyla konuşmaya başladı hatta beden dili bile değişti

Hastalığının ardından hiç gitmediği ülkenin aksanıyla konuşmaya başladı hatta beden dili bile değişti

Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden karşı karşıya gelen iki grup akaryakıt istasyonunda kavgaya tutuştu. Kısa sürede hararetlenen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'ın çenesine tekme ile vurulmasının ardından ortalık karıştı. Herkesin Yıldırım'ın üzerine saldırmasıyla bir anda genç adama kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşun isabet etti.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3 AY SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu yargılanan 5 kişi, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 kişiyi adli kontrol şartları uygulayarak 3 ay sonra serbest bıraktı. 2 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.