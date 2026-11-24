Hayvancılık destek ödemeleriyle ilgili yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik destekleme esasları güncellendi. Yeni düzenlemede suni tohumlama, embriyo transferi, hayvan atıkları ve yerli ırkların korunmasına ilişkin önemli değişiklikler yer aldı. İşte 2026 hayvancılık destek ödemelerine ilişkin yeni şartlar…

HAYVANCILIK DESTEK ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yetiştiricilerin desteklerden yararlanma koşulları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeyle buzağı ve malak desteklerinde suni tohumlama şartlarına ilişkin süreler netleştirildi. Ayrıca embriyo transferi ve cinsiyeti belirli sperma uygulaması sonucunda doğan hayvanlar için ilave destek verilmesinin önü açıldı.

BUZAĞI VE MALAK DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Suni tohumlama şartı aranan desteklerde, tohumlamanın Türkiye'de gerçekleştirilmesi ve Bakanlık veri tabanına kaydedilmesi gerekecek.

Buna göre suni tohumlama işleminin buzağının doğum tarihinden 210-295 gün, malakın doğum tarihinden ise 280-334 gün önce yapılmış olması şartı aranacak.

Ayrıca Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi kapsamında, 4 yaşından büyük siyah alaca ırkı ile 13 aydan büyük siyah alaca melezi sığırların etçi ırk spermasıyla tohumlanması sonucunda doğan ve temel destek şartlarını karşılayan buzağılara ilave destek ödenecek.

EMBRİYO TRANSFERİ VE CİNSİYETİ BELİRLİ SPERMAYA İLAVE DESTEK

Embriyo transferi veya cinsiyeti belirli sperma uygulaması sonucunda doğan buzağı ve malaklar için de ilave destek verilecek.

Cinsiyeti belirli sperma desteğinden yararlanılabilmesi için kullanılan spermanın Bakanlık veri tabanında kayıtlı boğalara ait olması gerekiyor. Ayrıca doğan buzağı veya malakın cinsiyetinin kullanılan spermanın hedef cinsiyetiyle uyumlu olması şartı aranacak.

HAYVAN SAHİPLERİNE ATIK DESTEĞİ VERİLECEK

Yeni düzenlemeyle sığır, manda, koyun ve keçilerde meydana gelen atıklar için hayvan sahiplerine destek ödemesi yapılacak.

Bu destekten yararlanmak için atık yapan hayvanın tanımlanmış olması, TÜRKVET sistemine kayıtlı bulunması ve atığın gerçekleştiği tarihte yetiştiricinin işletmesinde kayıtlı olması gerekecek.

Her hayvan için atık yaptığı yıl yalnızca bir kez ödeme yapılacak. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında atık hasarı teminatı bulunan ve bu kapsamda ödeme yapılmasına karar verilen hayvanlar için ayrıca atık desteği verilmeyecek.

KUZU VE OĞLAK DESTEĞİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Küçükbaş hayvancılık desteklerinde kuzu ve oğlaklar için aranan koşullar da yeniden düzenlendi.

Buna göre destekten yararlanacak kuzu ve oğlakların destekleme takvim yılı içerisinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET sistemine kaydedilmiş ve en az 120 gün yaşamış olması gerekecek.

Desteklemeye esas kuzu sayısı, 31 Aralık itibarıyla yetiştiriciye ait anaç koyun sayısının 1,5 katını aşamayacak. Oğlak desteğinde de anaç keçi sayısının 1,5 katı sınırı uygulanacak.

Aile işletmeleri ile kadın ve genç yetiştiricilere yönelik ilave desteklerde ise dişi kuzu sayısı, temel desteğe esas kuzu sayısının yüzde 55'ini geçemeyecek. Destekleme listelerinde dişi kuzulara öncelik verilecek.

KADIN VE GENÇ YETİŞTİRİCİLERE İLAVE DESTEK

Düzenlemeyle bazı yetiştirici grupları için ilave destek uygulamaları da genişletildi.

Destekleme takvim yılı içerisinde göçer sevk kontrol noktasında doğan tüm kuzu ve oğlaklar ilave destek kapsamına alındı.

Bunun yanı sıra hastalıktan ari olarak tespit edilen işletmelerde doğan dişi kuzular ve oğlaklar için de ilave destek verilecek.

YERLİ IRKLARDA HAYVANCILIK DESTEK SAYILARI ARTIRILDI

Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla bazı ırklarda desteklenecek hayvan sayıları artırıldı.

Yerli güney sarısı sığırı için desteklenecek hayvan sayısı 3 binden 4 bin 500'e yükseltildi. Kilis keçisi için 3 bin 500, Gökçeada arısı için ise 11 bin hayvan destek kapsamına alındı.

Anadolu mandasında 20 proje kapsamında 35 bin hayvan, Güney Anadolu kırmızısı sığırında 2 proje kapsamında 7 bin hayvan, yerli kara sığırında ise 2 proje kapsamında 3 bin hayvan desteklenecek.