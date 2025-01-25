Hayvanını sokağa bırakana 72 bin TL ceza! Valilik talimat verdi

25 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:39

Afyonkarahisar Valiliği sokak hayvanlarıyla ilgili yeni talimatname yayınladı. Buna göre hayvanını sokağa bırakanlara hayvan başına 71 bin 965 TL ceza uygulanacak.

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Afyonkarahisar​ Valiliği, son dönemde sayıca artış gösteren sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yaşanan olumsuz durumlara karşı kapsamlı bir düzenleme hazırladı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından yayınlanan talimatnamede sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasına ve güvenli bir çevre oluşturmaya yönelik talimatlar yer aldı.

SOKAĞA HAYVAN BIRAKANLARA AĞIR PARA CEZASI​

Talimatnamede "Köy ve beldelerde bulunan köpeklerin il, ilçe ve belde merkezlerine bırakılması durumunda hayvan başına 71 bin 965 lira para cezası uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE VE KAMU YÖNETİCİLERİNE YENİ GÖREVLER

Sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması ve barınaklara getirilmesi görevinin belediyelere ait olduğu belirtildi ve muhtemel saldırıların önüne geçmek amacıyla okul, hastane, karakol gibi kurum çevrelerinde sahipsiz sokak köpekleri görüldüğünde kamu yöneticilerinin hemen belediyeye haber vermesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, belediyelere; belediye meclislerinin karar vermesi halinde başıboş hayvan sayısının soruna neden olduğu durumlarda acısız ve ağrısız itlaf yapabileceği yetkisi verildi.

BARINAKTAN HAYVAN SAHİPLENENLERE TEŞVİK

Talimatnamede; barınaklardan hayvan sahiplenen vatandaşlara mama, mama kabı, kulübe ve veterinerlik hizmetleri gibi teşvikler sunulacağı ifade edildi.

Uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilerek "daha güvenli ve sağlıklı bir çevre için sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve desteklenmesi hedefleniyor" denildi.