Hayvanların Korunması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de

13 Aralık 2024 05:15 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 05:18

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'ndeki yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sokaktaki başıboş köpeklere yönelik değiştirilen 5199 sayılı kanun yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye​'de bir çok vatandaşın köpek saldırılarından yaralanması ve hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın talimatıyla sokaktaki başıboş köpeklere karşı uygulanan 5199 sayılı kanunda değişikliğe gidildi.

KANUN 2 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' TBMM’de kabul edilmiş ve 2 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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