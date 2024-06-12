Hayvanların sırtından servet kazanmıştı: Buket Özgünlü hakkında korkunç iddialar: Köpekleri bilerek sakat bıraktı!

12 Haziran 2024 11:44 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:06

Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi

Kuduz vakaları için Bakan Koca'dan açıklama geldi: Ötenazi için tarafını söyledi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getiren ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Topladığı paralarla adeta kendine krallık kuran Özgünlü'nün köpekleri bilerek sakat bıraktığı öne sürüldü.

SON DÖRT YILDA 9 DAİRE

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi T.S. tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve ‘durumum yok gelirim yok’ diyerek savunma yaptığı belirtildi.

Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

KÖPEKLERİ BİLEREK SAKAT BIRAKTIĞI İDDİASI

Özgünlü hakkındaki iddiaların arasında en dikkat çekeni ise köpekleri sakat bırakarak para topladığı oldu.

GARSON OLARAK ÇALIŞTIĞI KAFEYİ SATIN ALDI

Hayvan severlerden topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu da belirtilen Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu öğrenildi.

GÜZELLİK MERKEZLERİNE 1 MİLYON TL'DEN FAZLA PARA HARCADI

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kolajen terapisi aldığı iddia edilirken, 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.