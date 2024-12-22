Helikopter kazası sonrası Bakan Memişoğlu'ndan ilk açıklama!
Öğle saatlerinde Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonrası 4 kişi hayatını kaybederken Bakan Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Memişoğlu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, "Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı" dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği kaza sonrası olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu.
Memişoğlu, açıklamasında bakanlığa bağlı hizmet veren ambulans helikopterin sabah saat 10.07'de pilotların yönetiminde Antalya'ya gitmek için açık alandan havalandığını söyledi.
"KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI"
Helikopterin kalkıştan 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastane binasına çarparak boş araziye düştüğünü belirten Memişoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Milletimizin başı sağ olsun. Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığınca adli ve idari inceleme başlatıldı. İncelemelerin sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Allah bizlere bir daha böyle acılar göstermesin. Allah bize böyle kazalar yaşatmasın. Şu anda adli süreç başsavcılığımızın gözetiminde devam ediyor. Büyük ihtimalle birkaç saat sonra cenazeleri yakınlarına teslim edeceğiz."