Helikopter kazasında yaşamını yitirdi: Selçuk Saykal'ın 6 ay önceki söyledikleri ortaya çıktı

23 Aralık 2024 00:48 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 00:57

Muğla’da meydana gelen ambulans helikopter kazasında, dört sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal’ın, bir yıl önce yaptığı ve görevdeki zorlukları anlattığı röportajı yeniden gündeme geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında, dört sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, sabah saatlerinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Antalya’ya gitmek üzere kalkış yaptığı sırada hastanenin en üst katına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan helikopter, binanın yanındaki boş alana düştü.

Kazada, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal yaşamını yitirdi.

HAVA ŞARTLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kazanın ardından hayatını kaybeden ATT Selçuk Saykal’ın, geçen yıl yaptığı bir röportajda ambulans helikopterde çalışmanın zorluklarına değindiği görüntüler yeniden gündeme geldi. 24 Haziran 2023’te İhlas Haber Ajansı’na konuşan Saykal, 10 yıldır ambulans helikopterde görev yaptığını belirterek, "Aldığımız eğitimler her türlü müdahaleyi yapabilmemizi sağlıyor ancak hava şartlarının değişkenliği bu görevin en büyük zorluklarından biri" ifadelerini kullanmıştı.

Saykal, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hastalar ya da hasta yakınlarında hava korkusu yaşayanları ikna etmeye çalışıyoruz, bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz, burada ses olduğu için biraz zorlanıyoruz. Onun dışında çok zorluk yaşamıyoruz. Kalp krizi ya da trafik kazası yapan travmalı hastalarda havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor, onlara müdahalemizi yapıyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz ” ifadelerini kullanmıştı.

Bu acı kayıp, hem sağlık camiasını hem de Saykal’ın röportajında bahsettiği zorlukları bir kez daha hatırlattı.