Hem profesyonel yüzücü hem de cankurtarandı! 31 yaşındaki İlhan Çelik'ten acı haber

04 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 15:21

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Marmaris'teki Kızılkum açıklarında gerçekleşen olayda; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir dalış teknesinde boğulma vakası ihbarı yapıldı. İhbar üzerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, 1993 doğumlu İlhan Çelik'i tekneden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından Çelik, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Cankurtaran ve profesyonel yüzücü olduğu öğrenilen Konyalı sporcu İlhan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan İlhan Çelik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından alınarak Konya'ya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.