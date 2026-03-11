Menü Kapat
Gündem
Editor
Editor
 Murat Makas

Hepsi 5 milyon lira değerinde! Polis kaçak gıda ürünlerini ele geçirdi

Eskişehir'de polis ekipleri piyasa değeri yaklaşık 5 milyon olan kaçak gıda takviyesi ve ilaçları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara karşı operasyon yaptı.

Hepsi 5 milyon lira değerinde! Polis kaçak gıda ürünlerini ele geçirdi
11.03.2026
11.03.2026
11.03.2026 16:45

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşın sağlığını tehlikeye atan şahıslara karşı harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla yurda yasadışı yollarla sokulan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ilaçları ve gıda takviyelerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon olan; 158 bin 640 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi kapsül hap, 27 bin 372 adet gümrük kaçağı ilaç ve 82 kutu gümrük kaçağı protein tozu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında kanuni işle başlatıldığı belirtilerek, "KOM Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık yöntemleri ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ile yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

