Yaşam
Yaşam
Çanakkale'de kaçakçılık operasyonu! Şüpheliler teker teker yakalandı

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Kepez Beldesi'nde bulunan bir depo ve bir araçta gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda materyal ele geçirilirken 10 şüpheli yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 16:23

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Çanakkale'de, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile silah ticaretinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışmaya imza atıldı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kepez Beldesi'nde bulunan 1 depo ve 1 araçta arama gerçekleştildi. Yapılan aramada 34 bin 800 adet boş makaron, 200 adet dolu makaron, 147, 75 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, 68 adet 100'er gramlık kapalı tütün ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli şahıslara yönelik yapılan aramalarda 4 adet tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

