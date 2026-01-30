Banka hesabına yanlışlıkla dudak uçuklatan para yattı! Geri vermek yerine şoke eden bir karar aldı

Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley'in banka hesabına, sistemsel bir hatadan kaynaklı olarak bir anda 1 milyon dolar (yaklaşık 43 milyon 500 bin TL) aktarıldı. Banka tarafından yapılan inceleme sonucunda aktarılan paranın herhangi bir yasal ya da sözleşmesel dayanağının bulunmadığı tespit edildi.

Yetkililer, hatalı transfer sonrası Kingsley ile görüşüp 1 milyon doların tamamının iadesini talep etti. Tüm taleplere karşın Kingsley, parayı iade etmeyi kabul etmedi. Çaresiz kalan banka yetkilileri konuyu yargıya taşıdı.

HAPSE GİRMEYİ GÖZE ALDI

Mahkemede Kingsley'e parayı iade etmesi ya da 1 yıl hapis cezasını kabul etmesi yönünde iki ayrı seçenek sunuldu. Kingsley ise şoke eden bir karara vararak, paranın iadesi yerine 1 yıl hapis cezasını tercih etti.

Mahkeme Kingsley'e 1 yıl hapis cezasının yanı sıra 3.600 dolar (yaklaşık 156 bin 600 TL) para cezası ödemesine hükmetti.