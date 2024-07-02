Her gün bir göçmen kaçakçılığı haberiyle uyanabiliriz! İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Sınırda hareketli günler başladı

02 Temmuz 2024 12:10 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:31

Son dakika! MİT'ten Suriye olaylarıyla ilgili açıklama: Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecek

Son dakika! MİT'ten Suriye olaylarıyla ilgili açıklama: Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecek

Türkiye sınırından izinsiz giriş yapan göçmenler için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. İçişlerinden edile bilgilere göre; ülke sınırları içerisinde ikamet izni olmayan ve sınırdan kaçak geçen tüm göçmenlere yönelik operasyon sayısı artırıldı.

HER GÜN BİR GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI HABERİYLE UYANABİLİRİZ!

İçişleri Bakanlığı, düzensiz göç hareketinin önüne geçmek için başlatılan bu operasyonları her gün düzenli olarak yapılacağının altını çizdi. Kaçak göçmen yakalama operasyonlarını İl Göç İdaresi Müdürlükleriyle ortak yürütüldü. Kaçak göçmen yakalama operasyonlarında bugün gerçekleştirilen operasyona ise KALKAN-25 ismi verildi.

Sınırın yanı sıra ülke içinde çeşitli şehirlerdeki belirli evlere de baskınlar düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlıkların alarma geçtiği şu günlerde Türkiye sınırlarında da ciddi hareketli günler devam edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI: SINIRDA HAREKETLİ GÜNLER BAŞLADI

tgrthaber.com'un edindiği bilgiler kapsamında bir yabancıyı ülkeye sokan ve ülke içinde kalmasını sağlayan kişiler için de operasyonlar artırıldı.

Türk Ceza Kanunu'nda Madde 79'da göçmen kaçakçılığı hakkında "Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temin edilmesidir" ifadeleri yer alıyor.

Göçmen Kaçakçılığında ilk sırada Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Bursa, Edirne ve Çanakkale şehirleri yer aldı. İçişleri Bakanlığı bu şehirler olmak üzere göçmen kaçakçılığı riskli olan her alanda eş zamanlı operasyonlarla ülke içindeki huzur ve güvenlik sağlanmaya çalışılacağını ifade etti.

Verilerde düzensiz göç operasyonları kapsamında günlük 1.382 kişi sınır dışı edildi. 5 insan ticareti yapan kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. Günlük Jandarma Genel Komutanlığı sisteminde yer alacak veriler için de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bizzat talimat verdi. Yerlikaya, 7/24 kararlılıkla operasyonların devam edeceğinin altı çizildi.