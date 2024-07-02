Son dakika! MİT'ten Suriye olaylarıyla ilgili açıklama: Eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecek

02 Temmuz 2024 10:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:11

Kayseri'de 5 yaşındaki küçük çocuğa Suriye uyruklu bir şahsın tacizde bulunması sonrasında Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul'da gerilim tırmandı. Yaşanan olaylara karşı dün akşam saatlerinde Suriye'de başlayan provokasyon görüntülerine Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceği, olayları kızıştıranlara karşı işlem yapılacağı bildirildi.

"GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI"

MİT'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişiler ve eylemlerde yer alanların yakalandığı, bu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. Eylemlere karışan ve olayları kızıştıran her kişinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılmasına devam edildiğinin belirtildiği açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir