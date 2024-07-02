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Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:59

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada;

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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