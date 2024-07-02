İzmir metrosunda dehşet anları! 11 kişi yaralanmıştı görüntüler kameraya yansıdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:47
İzmir metrosunun Üçyol İstasyonu’nda 11 kişinin arızalanan yürüyen merdivenin bir anda ters yönde hareket etmesiyle düşerek yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yürüyen merdivenin hızlıca ters yönde gittiği ve yaralanan kişilerin düştükleri görülüyor.
Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'nda dün korku dolu anlar yaşandı.
Çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı
Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11’i dengesini kaybederek düştü.
DİRENDİLER AMA YETMEDİ
Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı