İzmir metrosunda dehşet anları! 11 kişi yaralanmıştı görüntüler kameraya yansıdı

02 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:47

İzmir'de yürüyen merdiven kazası: Çok sayıda yaralı

İzmir'de yürüyen merdiven kazası: Çok sayıda yaralı

İzmir'de şırdancıda patlama sonrası can pazarı böyle görüntülendi

İzmir'de şırdancıda patlama sonrası can pazarı böyle görüntülendi

Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'nda dün korku dolu anlar yaşandı.

Çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı

Bu esnada merdiveni kullanmakta olan vatandaşlardan 11’i dengesini kaybederek düştü.

DİRENDİLER AMA YETMEDİ

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, metro istasyonunu kullanan vatandaşların, yürüyen merdivenin durup hızlıca geri sarması nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri ve bir süre sonra da vatandaşların düştüğü yer aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.





