Her yerde aranıyordu! Dağlarda çobanlık yaparak saklandı, kahvede okey oynarken yakalandı

19 Eylül 2024 13:33 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:40

Bursa'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arana şahıs, yakalanmamak için 10 yıldan fazla dağlarda çobanlık yaparak kaçtı. Arkadaşlarıyla buluşmak için şehir merkezine inen şahıs, kahvede okey oynarken yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşam alanı sır gibi saklanıyordu! Mutasyon geçirmiş altın canavarı turistler fark etti

Yaşam alanı sır gibi saklanıyordu! Mutasyon geçirmiş altın canavarı turistler fark etti

Bursa​'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ekipleri yaptığı çalışmada, 9 farklı suç kaydı bulunan ve 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Davut D., dikkatle izlemeye aldı.

Yapılan incelemelerde şahsın 10 yıl 8 aydır firari olduğu, yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaparak sabit bir ikametgah edinmediği tespit edildi. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturmada, Davut D.'nin çalıştığı yerlerde kendisini ağabeyi Ali D. olarak tanıttığı ortaya çıktı.

ARKADAŞLARIYLA BULUŞACAĞINI ÖĞRENEN EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Çobanlık yaptığı Karacabey​'in Tophisar köyünden 10 yıl 8 ay sonra kısa süreliğine Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ne geleceği bilgisine ulaşan ekipler, Davut D.'nin burada arkadaşlarıyla buluşacağını öğrendi.

OKEY OYNARKEN YAKALANDI

Esenevler Mahallesi'nde önlem alan ekipler, Davut D.'yi bir süre sonra arkadaşının yanına geldiğinde, kahvede okey oynarken yakaladı ve gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Davut D., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.