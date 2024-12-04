Herkes Esra Yakut'u arıyor! "Eve geliyorum" dedi, bir daha haber alınamadı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dershaneden çıktıktan sonra eve dönmeyen 19 yaşındaki Esra Yakut’tan ailesi bir daha haber alamadı. Esra Yakut'un bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve ailenin akşam saatlerine doğru eve gelmesini beklediği 19 yaşındaki Esra Yakut'tan bir daha haber alınamadı.
19 yaşındaki kızlarından haber alamayan ailesi, hemen polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile karakolda verdikleri ifadede; kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ailenin kayıp ihbarının ardından ekipler hemen harekete geçti. İlçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdüren ekipler, Esra Yakut'un bulunması için her yeri didik didik tarıyor.