Herkes Esra Yakut'u arıyor! "Eve geliyorum" dedi, bir daha haber alınamadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:56

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dershaneden çıktıktan sonra eve dönmeyen 19 yaşındaki Esra Yakut’tan ailesi bir daha haber alamadı. Esra Yakut'un bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.