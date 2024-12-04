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Herkes Esra Yakut'u arıyor! "Eve geliyorum" dedi, bir daha haber alınamadı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:56
Herkes Esra Yakut&#039;u arıyor! &quot;Eve geliyorum&quot; dedi, bir daha haber alınamadı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dershaneden çıktıktan sonra eve dönmeyen 19 yaşındaki Esra Yakut’tan ailesi bir daha haber alamadı. Esra Yakut'un bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır​'ın Ergani​ ilçesinde dün dershaneye giden ve ailenin akşam saatlerine doğru eve gelmesini beklediği 19 yaşındaki Esra Yakut'tan bir daha haber alınamadı.

19 yaşındaki kızlarından haber alamayan ailesi, hemen polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile karakolda verdikleri ifadede; kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Herkes Esra Yakut'u arıyor!

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ailenin kayıp ihbarının ardından ekipler hemen harekete geçti. İlçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdüren ekipler, Esra Yakut'un bulunması için her yeri didik didik tarıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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