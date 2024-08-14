Herkes kavgaya tutuştu, o lüks aracın üzerine çıkıp dans etti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Ağustos 2024 12:37 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:53
İstanbul Ataşehir’deki bir ekspertiz firmasına gelen taraflar kavgaya tutuştu. Büyüyen kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken bir kişinin aracın üzerine çıkarak dan ettiği görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.
İstanbul Ataşehir’deki bir ekspertiz firmasına gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
LÜKS ARACIN ÜZERİNDE DANS ETTİ
Çevredekilerin müdahale ettiği olay saniye saniye kameraya yansıdı. O sırada ekspertiz firmasının önünde bir kişi aracın üstüne çıkıp dans etti.
Adamın lüks aracın üzerinde dans ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Tgrthaber.com