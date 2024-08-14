Herkes kavgaya tutuştu, o lüks aracın üzerine çıkıp dans etti

İstanbul Ataşehir’deki bir ekspertiz firmasına gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa süre sonra tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

LÜKS ARACIN ÜZERİNDE DANS ETTİ

Çevredekilerin müdahale ettiği olay saniye saniye kameraya yansıdı. O sırada ekspertiz firmasının önünde bir kişi aracın üstüne çıkıp dans etti.