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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:12

Hiç karışmadığı kaza aracının kaydına işlendi: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Trafik kazasına karışmadığı halde aracına hasar kaydı işlendiğini yıllar sonra öğrenen araç sahibi sigorta şirketine başvursa da sonuç alamadı. Yargıtay girilen kayda ilişkin davada tüketici mahkemesini işaret etti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:12

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazaya karışmadığı halde aracına hasar bilgisi işlenen araç sahibinin açtığı davada, tüketici mahkemelerinin görevli olduğuna hükmetti.

HABERİN ÖZETİ

Hiç karışmadığı kaza aracının kaydına işlendi: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazaya karışmadığı halde aracına hasar bilgisi işlenen araç sahibinin açtığı davada tüketici mahkemelerinin görevli olduğuna hükmetti.
Araç sahibi, aracının 2010'da bir kazaya karıştığına dair Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'ne (SİSBİS) işlenen kaydı 2019'da fark etti.
Yerel mahkeme, araç sahibinin kaza tutanağında imzasının bulunmadığı ve başka gerekçelerle SİSBİS kaydının silinmesine karar verdi.
Adalet Bakanlığı, görevli mahkeme yönünden hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davalı sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı, davacının ise tüketici vasfında olduğunu belirterek tüketici mahkemesinin görevli olduğuna hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Hiç karışmadığı kaza aracının kaydına işlendi: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

KARIŞMADIĞI KAZA ARACININ HASAR KAYDINA İŞLENDİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir araç sahibi, kendi adına kayıtlı aracın 2010'da bir kazaya karıştığı yönünde kaza tespit tutanağı düzenlendiği ve bunun Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi'ne (SİSBİS) işlendiğini 2019'da fark etti.

Aracıyla bir kazaya karışmadığını belirterek kaydın silinmesi için birden fazla kez ilgili sigorta şirketine başvuru yapan kişi, talebinin karşılanmaması üzerine İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı.

Hiç karışmadığı kaza aracının kaydına işlendi: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

MAHKEME KAYDIN SİLİNMESİNE KARAR VERDİ

Yerel mahkeme, araç sahibinin kaza tutanağında imzasının bulunmadığı, tutanakta sürücü olarak başkasının adının yer aldığı, aracın kazalı fotoğrafının yer almadığı, teyide muhtaç durumlar bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, bu nedenle SİSBİS kaydının silinmesine karar verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, görevli mahkeme yönünden hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

Hiç karışmadığı kaza aracının kaydına işlendi: Yargıtay'dan dikkat çeken karar

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE YÖNLENDİRİLDİ

Dairenin kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, davalı sigorta şirketinin hizmet sağlayıcı, davacının ise tüketici vasfında olduğu belirtildi.

6102 sayılı 'nda sigorta hukukuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı anımsatılan kararda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ise "Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu kanunun görev ve yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez." hükmüne yer verildiği belirtildi.

Anılan düzenlemeler uyarınca, dava konusu olayda Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanamayacağı kaydedilen kararda, "Açıklanan nedenlerle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73. maddesi gereğince işbu davaya bakma görevi tüketici mahkemesine aittir." denildi.

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#türk ticaret kanunu
#Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
#Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
#İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi
#Sigorta Suistimalleri Bilgi Paylaşım Sistemi
#Gündem
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