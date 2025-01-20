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Hiç tanımadığı genç kıza yumrukla saldırdı! İfadesi şaşkına çevirdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ocak 2025 13:06 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 13:07
Hiç tanımadığı genç kıza yumrukla saldırdı! İfadesi şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk atarak saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan, genç kızı eski sevgilisine benzettiği için yumruk attığını söyledi.

Pazarcık​ ilçesinde 23 yaşındaki Nisa Akdere, kaldırımda yürürken hiç tanımadığı Y.E.Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının şiddetiyle yere yığılan genç kız hastaneye giderek darp raporu aldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. 

Yolda yürüyen genç kıza yumruk atmıştı! O maganda serbest kaldı - 1. Resim

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'ESKİ SEVGİLİME BENZETTİM'

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Saldırgan Y.E.Y'nin ifadesinde genç kızı, eski kız arkadaşına benzettiği ve bir anlık sinir boşalması ile saldırdığını ve pişman olduğunu söylediği öne sürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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