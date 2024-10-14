Hileli gıda rezaleti sürüyor! Bakanlık yine ifşaladı: Cinsel haplarda kullanılan madde çocukların yediği ürünlerde çıktı

14 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:01

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her gün güncellediği 'gıdada hile yapan firmalar' listesinde yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle çocukların tükettiği çikolata, meyve suyu, şeker ve daha birçok üründe; iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' adlı etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın 2 Ekim'de yayımladığı taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleri listesiyle ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Listede yer alan 17 farklı üründe, cinsel güç artırıcı ilaçların etken maddelerinin kullanıldığı tespit edildi.

Bu ürünlerde bulunan yasaklı maddelerin 'sildenafil' ve 'tadalafil' olduğu belirtildi. Listede bahsi geçen maddelerin; yalnızca doktor kontrolünde ve reçeteyle iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılabildiği öğrenildi.

ÖLÜM RİSKİ VAR!

'Sildenafil', baş ağrısı, baş dönmesi, uyku problemleri, nefes darlığında artış, bulanık görme, mide yanması, yüzde kızarıklık, burun akıntısı ve kanaması gibi yan etkilere yol açabilirken, yüksek dozlarda inme ve ölüm riski bile taşıyor.

ÇOCUKLARIN TÜKETTİĞİ ÜRÜNLERDE DE VAR

Tehlikeli olarak nitelendirilen bu maddelerin, bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli şekerler, enerji içecekleri ve çeşitli bitkisel ürünlerde tespit edildiği açıklandı. Hatta bu maddelerin, 15 gramlık şase formunda ballı ürünler dahil olmak üzere, efervesan tabletler, macunlar ve enerji içeceklerinde bulunduğu belirtildi.

Bazı içeceklerde adı açıklanmayan farklı ilaç etken maddelerinin kullanıldığı görülürken, çeşitli aromalı içecekler, bitki çayları ve kahveler gibi birçok üründe de ilaç etken maddeleri tespit edildi. Bu ürünlerin çoğunlukla İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki firmalarca üretildiği bildirildi.

UZMANLARDAN UYARI!

Uzmanlar baş ağrısı gibi yan etkiler hisseden tüketicileri, bu tür ürünlerin içerdiği ilaç etken maddelerinden şüphelenmeleri ve bu ürünleri kullanmamaları konusunda uyarıyor.

SÜTSÜZ YOĞURT

Öte yandan Bakanlık tarafından açıklanan listede; manda kaymağı ve yoğurdu olarak satılan ürünlerde manda sütü, keçi yoğurdu ve peyniri adı altında satılan ürünlerde ise keçi sütü bulunmadığı da aktarılmıştı.