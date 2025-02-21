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 | Merve Yaz

Hileli ürünler yine ifşa oldu! Bakanlık yeni listeyi paylaştı: 10 peynir markası listenin başını çekti

Bakanlık taklit ve tağşiş listesini ifşa etmeye devam ediyor. Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünü ile beraber listeye girdi.

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Hileli ürünler yine ifşa oldu! Bakanlık yeni listeyi paylaştı: 10 peynir markası listenin başını çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:35

Taklit ve tağşiş listesi güncellenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak denetimini yaptığı markalarda ve lokantalarda taklit ve tağşişi olması durumunda internet sitesinden duyurmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği listede bu sefer peynir markaları başı çekti.


Bakanlık yeni listeyi paylaştı: 10 peynir markası listenin başını çekti - Sayfa 2
Zonguldak'ta üretim yapan Tiryakibey peynir markası 8 ürünü ile beraber listeye girdi. Markanın ürünlerinde Bakanlık yüzde yağ oranının düşük olduğunu tespit etti.


Bakanlık yeni listeyi paylaştı: 10 peynir markası listenin başını çekti - Sayfa 3
Dün yayımlanan listeye giren markaların tamamında yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken peynirlerin üretildiği şehirler ise Konya, Kayseri, Elazığ, İzmir, Aksaray oldu.

İşte Bakanlığın listesine giren peynir markaları:

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Sıkça Sorulan Sorular

Köfteci Yusuf'un etinde ne çıktı?
17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor. Sitede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bölümünde; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan "Köfteci Yusuf" isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.
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