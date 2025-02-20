Köfteci Yusuf'tan sonra bir domuz eti skandalı daha! Bakanlık yeni listeyi ifşa etti

Köfteci Yusuf skandalının ardından bir firmada daha domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Bu kez Konya'da bulunan 'Muhtar hanımın yeri' adlı işletmede yaşandı. Listeye göre burada adana kebap ve köftenin içinde domuz eti tespit edildi.