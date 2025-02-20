Köfteci Yusuf'tan sonra bir domuz eti skandalı daha! Bakanlık yeni listeyi ifşa etti

Köfteci Yusuf skandalının ardından bir firmada daha domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi güncellendi. Bu kez Konya'da bulunan 'Muhtar hanımın yeri' adlı işletmede yaşandı. Listeye göre burada adana kebap ve köftenin içinde domuz eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesi yenilendi. Listeye son giren 6 ürünle birlikte sakıncalı ürün sayısı 201'e yükseldi. Enerji içeceği ve macuna ilaç etken maddesi karıştırıldı.
Tam yağlı ayçekirdeği çeşnili eritme peynire natamisin eklendi.
Ve Konya Emirgazi'de "Muhtar Hanımın Yeri" isimli Zehra Kaya'ya ait işletmede Adana köfte ve Adana kebapta domuz eti tespit edildi.
Daha önce de "Köfteci Yusuf" markasının ürününde domuz eti tespit edilmişti.
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar 1 listesine ise 21 ürün eklendi ve buradaki kayıt sayısı 977'ye çıktı. Bu listede de demlik çayda gıda boyası tespiti, kekikte yabancı madde tespiti yapıldı. Kırmızı tatlı toz biberde domates, eritme peynirde bitkisel yağ, piliç sucukta kanatlı eti, kasap köftede taşlık ve kalp sakatat, balda ise taklit yapıldığı görüldü.