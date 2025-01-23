Köfteci Yusuf sonrası Tavuk Dünyası da listede! Bakanlığın ifşa listesine girdi

23 Ocak 2025 09:15 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:34

Son aylarda gündemdeki yerini koruyan gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Köfteci Yusuf'la başlayan dalga şimdi de herkesin mutlaka bir kez yediği ünlü markaya uzandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği yeni 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde Türkiye'nin önemli firmalarına yer vermeye devam ediyor. Son denetimlerde, çok sayıda şubesi bulunan restoran zinciri Tavuk Dünyası da listeye dahil edildi.

Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

Gıdada sahtekarlıklar listesine yenileri eklendi! Bakanlık tek tek ifşa ediyor: Ünlü baklavacı da aralarında

Gıda skandalında yeni liste ifşalandı! Baklavadan öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni liste ifşalandı! Baklavadan öyle bir şey çıktı ki...

Neredeyse her vatandaşın evine mutlaka bir kez giren ürünlerin tek tek ifşa edilmesi vatandaşları 'biz ne yiyoruz?' dedirtmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yayımlanmaya başlayan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, ünlü markaların ürünlerinde aldatıcı içerik ya da zararlı madde kullanması nedeniyle uzun süre gündem olmuştu.

PEYNİR, SUCUK, ZEYTİNYAĞI...

Son güncellemeyle birlikte çok sayıda peynir, sucuk ve zeytinyağı üreticisi listeye dahil edilirken, en dikkat çeken gelişme Türkiye'de AVM ve cadde üzeri noktalarda yüzlerce şubesi bulunan restoran zinciri Tavuk Dünyası oldu.

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARI

Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Tavuk Dünyası) için düşülen bilgilendirme notunda, 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan denetimlerde, firmanın İstanbul'da bulunan bir şubesindeki pul biber ürünlerinde domates bulunduğu saptandı.

İKİNCİ RESTORAN ZİNCİRİ OLDU

Uzmanlar, söz konusu gelişmenin özellikle domates alerjisi bulunan tüketiciler için oldukça tehlikeli durumlara yol açabileceği uyarısında bulunurken, yayımlanan listede çok sayıda tanıdık markanın yer alması dikkatlerden kaçmadı. Bu güncellemeyle birlikte Tavuk Dünyası, Köfteci Yusuf'un ardından 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine giren en büyük ikinci restoran zinciri oldu.

MİLYONLARCA KİŞİNİN TÜKETTİĞİ YOĞURT 'HİLELİ' ÇIKTI

Aynı listede Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından üretilen ve Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde 'MİS YOĞURT' markası ile satışa sunulan ürünün de tüketiciyi aldatmaya yönelik değerler içerdiği ortaya çıktı.

Bakanlık, yoğurdun besin değerleri tablosunda protein değerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ARİFOĞLU BAHARAT YİNE LİSTEDE

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan listelerde birçok kez yer alması nedeniyle tartışma konusu haline gelen ünlü baharatçı Arifoğlu, bugün yapılan güncellemelerde yeniden tağşiş listesine girdi.

Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Ltd. şirketinin ürettiği pul biberde de domates tespit edildi.