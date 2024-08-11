Hırsızlar 'Radar'a yakalandı! Aynı bölgede, aynı saatte soyuyorlardı

11 Ağustos 2024 08:24 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 08:25

Görüntüler Ardahan'da kaydedildi! Milyonlarcası bir arada

Görüntüler Ardahan'da kaydedildi! Milyonlarcası bir arada

Diyarbakır Emniyeti bir hırsızlık çetesine karşı ilginç bir operasyona imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı bölge ve aynı saatte hırsızlık olduğunu fark etmesi üzerine planlı bir çalışma için kolları sıvadı .

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, balkonlara tırmanarak kepenk kilitlerini açtıktan sonra, daire kapılarından girerek hırsızlık yapan şebekenin, çaldıkları malzemeleri önce bir depoya götürdüğünü daha sonra da bunları sattığını belirledi.

BİRİNİN 41, DİĞERİNİN İSE 20 YILLIK CEZASI VAR

Şüpheliler, polisin yaptığı eş zamanlı “Radar” operasyonu ile sabaha karşı yakalanırken gözaltına alınan 16 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Söz konusu şüphelilerden 2'sinin ise dosyası kabarık çtıktı. Bu şahıslardan birinin 41 yıl, diğerinin ise 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Diğer yandan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.