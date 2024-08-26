Hırsızlarla illallah ettirdi! Arabada çalınacak bir şey bırakmadılar: Çözümleri hayretler içinde bıraktı

26 Ağustos 2024 09:35 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:57

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mahmut Gece, 10 yıl önce hayatını kaybetti. Geride bıraktığı otomobil, ailesi için bir hatıra olarak kaldı. Aracı satmayan ve bu hatırayı yaşatmak isteyen aile, otomobili yıllarca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinin önünde bekletti.

Ancak otomobilin motoru hırsızlar tarafından çalınınca aile, aracı tamamen kaybetmemek için farklı önlem aldı. Ersin Gece, otomobili hırsızlardan korumak amacıyla vinç yardımıyla iş yerinin önündeki konteynerin üzerine yerleştirdi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Bir yıldır konteynerin üzerinde duran otomobil, vatandaşların oldukça dikkatini çekiyor. Aile, motor bulunana kadar aracın konteyner üzerinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

"ARABA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR, ADRES İÇİN KONUM İSTİYORLAR"

Konteynerin üzerindeki otomobilin dedesinden hatıra kaldığını söyleyen Mehmet Fikret Sincik, “Arkamızdaki araba benim dedemin arabasıydı. Dedem 10 yıl önce vefat etmişti. Araba sürekli burada duruyordu ve motoru çalınmıştı. Dedemin hatırasına arabayı oraya koyduk. Güzel görünüyor. Araba çok ilgi görüyor. Adres için konum istiyorlar. Konteynerin üzerindeki kırmızı araba deyince herkes biliyor. Kırmızı araba sayesinde burayı biliyorlar. Çok uzun zamandır araba orada duruyor” ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLAR ARABANIN İÇİNDE ÇALINACAK BİR ŞEY BIRAKMADILAR"

Otomobili hırsızlardan korunmak için konteynerin üzerine koyduğunu belirten Ersin Gece, “Arkamızdaki gördüğünüz bu aracı, hırsızlardan korunmak amacıyla oraya çıkarttık. Hırsızlara karşı çözüm olsun istedik. Hırsızlar arabanın içinde çalınacak bir şey bırakmadılar. Bu araba yaklaşık 1 yıldır orada duruyor. Arabanın motorunu ve içindeki malzemelerini çalmışlar. Şu anda kullanılmıyor. Çünkü kullanılacak vaziyette değil. Arabanın motorunu bulduğumuz zaman komple indireceğiz. Arabayı merak eden var. Adres konusunda konteynerin üzerinde araç var oraya gelin diyoruz” ifadelerini kullandı.