Hızlı tren raylarında büyük panik! Canlarını hiçe sayıp müdahale ettiler
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:11
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hızlı tren raylarındaki otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tehlikeye rağmen söndürdü
Yangın, İzmit ilçesi Yeni Mahalle Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan hızlı tren raylarındaki otluk alanda meydana geldi.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, canlarını hiçe sayarak tren raylarının üstünden yangını söndürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: tgrthaber.com