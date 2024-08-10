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Hızlı tren raylarında büyük panik! Canlarını hiçe sayıp müdahale ettiler

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 15:07 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:11
Hızlı tren raylarında büyük panik! Canlarını hiçe sayıp müdahale ettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hızlı tren raylarındaki otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tehlikeye rağmen söndürdü

Yangın, İzmit ilçesi Yeni Mahalle Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan hızlı tren raylarındaki otluk alanda meydana geldi.

Hızlı tren raylarında büyük panik! Canlarını hiçe sayıp müdahale ettiler - 1. Resim

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hızlı tren raylarında büyük panik! Canlarını hiçe sayıp müdahale ettiler - 2. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, canlarını hiçe sayarak tren raylarının üstünden yangını söndürdü.

Hızlı tren raylarında büyük panik! Canlarını hiçe sayıp müdahale ettiler - 3. Resim

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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