Hortum felaketinin ardından kalan hüzün: Kader Buse’nin ailesinden yürek dağlayan mesajlar

24 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:51

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2019 yılında meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, ailesinin yüreğinde silinmeyecek bir iz bıraktı. Ağva Deresi’ne sürüklenen araçtan bir daha çıkamayan genç kız, geçen 6 yıla rağmen ailesi ve sevenleri tarafından özlemle anılmaya devam ediyor.

Antalya’nın Kemer​ ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, ailesinin yüreğinde kapanmayan bir yara olarak yaşamaya devam ediyor. Kayboluşunun yıl dönümünde acılı anne Ayla Acar, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımda kızına duyduğu özlemi dile getirdi. Anne Acar, kızının fotoğrafları eşliğinde yaptığı paylaşımda, “24 Ocak unutulmuyor Busem. Bu acı, yürekte bu kadar derin bir yara bırakır mı?” sözleriyle kızına seslendi.

HORTUMDA KAYBOLMUŞTU

Kader Buse Acar, 24 Ocak 2019’da Kemer’de meydana gelen hortum sırasında annesi Ayla Acar’ın kullandığı aracın Ağva Deresi’ne sürüklenmesi sonucu kaybolmuştu. Yapılan aramalarda genç kıza ait bazı eşyalar bulunmuş olsa da kendisine ulaşılamadı. Acar ailesi, geçen 6 yıl boyunca kızlarının yokluğuna alışmaya çalışsa da acıları tazeliğini koruyor. Anne Ayla ve baba Ahmet Acar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık kızlarını anıyor ve ona duydukları özlemi dile getiriyor.

"24 OCAK BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR TARİH"

Ayla Acar, kızının kayboluşunun 6. yıl dönümünde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Busem, hep aynı döngüdeyiz. Yıl dönümleri, kutlamalar… Bir yıl geçti diyordun. Ama değişen hiçbir şey yok. Yine bir yıl daha geçti ve 24 Ocak geldi. Busem, bir gün ben gelinceye kadar hazırla gidilecek yerleri derdin. Şimdi gidilecek yerler çok ama anneni bıraktığın yerdeyim. Sensiz, yalnız… 24 Ocak, bizim için asla unutulmayacak bir tarih. Kardeşlerin de seni unutmadı, onların da özlemi aynı. 24 Ocak unutulmuyor Busem. Bu yara hiç kapanır mı?”

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN, BUSEM"

Ayla Acar, kızının 19 Ocak’taki doğum gününde de bir paylaşım yaparak Buse’sine olan özlemini dile getirdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Busem, doğum günlerini tek tek sayardın, ‘1. doğum günüm, 2. doğum günüm’ diye. Şimdi doğum günlerini aynı şekilde kutlamaya devam ediyoruz. İyi ki doğmuşsun. Hep bizimlesin.”