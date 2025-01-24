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Antalya'da kick boks maçında ortalık savaş alanına döndü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 00:06 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 00:48

Antalya'da kick boks maçında kavga ring dışına taştı. Olayda 1’i hakem 2 kişi yaralandı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 1’i hakem olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Antalya’da düzenlenen Türkiye​ Kick Boks Şampiyonası’ndaki bir müsabakada, hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 

Antalya'da kick boks maçında ortalık savaş alanına döndü! - 1. Resim

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya​ Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi.

Antalya'da kick boks maçında ortalık savaş alanına döndü! - 2. Resim

İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı. Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.

Antalya'da kick boks maçında ortalık savaş alanına döndü! - 3. Resim

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 1’i hakem​ olmak üzere 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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