HSK 14 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 14 yeni atama kararı açıklandı, Buna göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Armağan Buran Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Yüce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Tetkik Hakimi Gökçe Demirci Yıldız Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Çabuk Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Musa Talih ise Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Canan Karaaslan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Hakimi Vedat Efe Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Hakimi Esra Nur Talih Isparta Hakimliğine, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Burak Özer Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Nazilli Hakimi Aslıhan Erhan Ankara Hakimliğine ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Şerife Evleksiz Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.