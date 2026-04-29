HSK’dan kritik kararname! 34 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 34 yargı mensubunu kapsayan adli yargı kararnamesini yayımladı. Adalet Bakanlığı bünyesinden Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına ve çeşitli illerdeki Başsavcıvekilliklerine yapılan atamalar dikkat çekti.

HSK’dan kritik kararname! 34 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK tarafından hazırlanan yeni liste ile ’ndaki birçok tetkik hakimi ve daire başkanı sahadaki kritik noktalara atandı. Öne çıkan bazı isimler şu şekilde:

HSK'dan kritik kararname! 34 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan yeni kararnamede, Adalet Bakanlığı'ndaki birçok tetkik hakimi ve daire başkanı kritik görevlere atandı.
Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zümra Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fettah Çavuş ve Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Tahsin Mutlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan isimler arasında yer aldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Gürkan Kütük, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.
Yargıtay Tetkik Hakimi Merve Özcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine getirildi.
"Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zümra Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı Behçet Tufan Turan, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Seyit Ahmet Alperen, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Hakimi Pınar Şafak, Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Fettah Çavuş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkan Adnan Korkmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Gürkan Kütük, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına ve Bakırköy Hakimi Özgür Kuzulu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Tahsin Mutlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Kenan Uzun, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Ali Canbolat, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Yurdagül Keskin, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Hakan Yelek, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Hakimi Osman Elma, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi, Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Savcısı Mehdi Özçoban, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Abdulkadir Kutluk, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Zübeyde Dalgülge Şengül, Antalya Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Yargıtay Tetkik Hakimi Merve Özcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Menemen Cumhuriyet Savcısı Yasin Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri Hakimi Osman Can, Gaziantep Hakimliğine, Ceyhan Hakimi Çağdaş Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Arıcıgil, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı Beyhan Karakaşlı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kuşak, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Kemer Cumhuriyet Savcısı Doğancan İnce, Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Özlem Parlar, Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Finike Cumhuriyet Savcısı Yasir Aksoy, Antalya Cumhuriyet Savcılığına, Hanak Cumhuriyet Savcısı Rezzan Yıldız, Yargıtay Tetkik Hakimliğine, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Kılınç, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına, Serik Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özdemir, Antalya Cumhuriyet Savcılığına ve Kumluca Cumhuriyet Savcısı Alperen Kiziroğlu da Antalya Cumhuriyet Savcılığına atandı."

