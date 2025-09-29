HSK'ya yeni üye seçimi: Başvurular başladı

Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye HSK'ye seçilecek.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN 10 EKİM

HSK üyeliğine başvuru şartlarını taşıyan aday adaylarının, bugünden itibaren 10 Ekim Cuma günü saat 17.00’ye kadar şahsen veya posta yoluyla TBMM Başkanlığına başvurmaları gerekecek.

İLK OYLAMADA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ARANIYOR

TBMM Başkanlığı, yapılan başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Komisyona iletecek. Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK ARANACAK

İlk oylamada aday belirlenememesi halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. TBMM Genel Kurulu ise aynı usul ve nisaplara bağlı kalarak seçimi sonuçlandıracak.