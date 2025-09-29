Dev Alman şirketinden ilginç karar! Binlerce kişi işsiz kalacak

Almanya merkezli şirketlerin çalışanları ile yollarını ayırma kararlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alman havayolu şirketi Lufthansa 2030 yılına kadar 4 bin çalışanı ile yollarının ayrılacağını duyurdu.

SEBEP YAPAY ZEKA

Şirketten yapılan açıklamada işten çıkarma gerekçesi olarak özellikle idari hizmetlerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacak olması gösterildi.

İDARİ GÖREVLİLER HEDEFTE

Münih merkezli şirketin açıklamasında "İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak operasyonel görevlerden ziyade idari görevde olanları etkileyecek. Dijitalleşme ve yapay zekanın artan kullanımı bir çok alanda ve süreçte daha fazla verimlilik sağlayacak" denildi.

Uzun süredir aşırı maliyet giderleri ile mücadele eden Lufthansa, henüz korona virüs salgını öncesindeki verimliliğine ulaşamadı.

Lufthansa'nın Almanya'da yaklaşık 103 bin çalışanı bulunuyor.