Hükümlü ve tutuklulara bayramda açık görüş imkanı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından hükümlü ve tutuklularla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, Kurban Bayramı'nda tutukluların açık görüş yapma imkanı tanımlandığını aktardı.

BAKAN TUNÇ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız"

https://x.com/yilmaztunc/status/1929816759529316680