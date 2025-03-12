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 | Baran Aksoy

Genel af çıkacak mı? Bakan Yılmaz Tunç'tan net cevap

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. "Genel af ve kısmi af çıkacak mı?" sorusuna Bakan Tunç, "Af ile ilgili bir çalışmamız yok" ifadeleriyle cevap verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 12:58

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunun kısa sürede tamamlanacağını aktaran Bakan Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bir ekibin, rapor üzerindeki çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Son dönemde yaşanan başıboş sokak köpeği saldırına da değinen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek almaya giden çocuklarımızın köpekler tarafından parçalanmasını kabul edemeyiz. Herkes üzerine düşeni yapmak durumunda, bu kanunun uygulanması lazım. Belediyelere yüklenen görevlerin yerine getirilmesi lazım. Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir"

GENEL AK ÇIKACAK MI?

Genel af çıkacak mı? sorusuna da net bir dille cevap veren Bakan Tunç, "Af ile ilgili bir çalışmamız yok. Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu konuda değerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

GENEL AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Mart'ta gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. "Genel af çıkacak mı?" sorusuna net bir dille cevap veren Bakan Tunç, "Af ile ilgili bir çalışmamız yok" dedi.
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